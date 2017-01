Programmi

In studio: Gherardo Resta e Alberto Bucci. Interverranno come ospiti al telefono il Presidente del Banco di Sardegna Sassari Stefano Sardara e il giornalista de “La Repubblica” Walter Fuochi....

Ciclo in collaborazione con il museo dei mare di san benedetto del tronto in questa puntata: Gino Troli (Storico)...

In studio con Elia Gorini e Paolo Crescentini, Arianna Montecucco (attaccante Novese), Marta Fanton (centrocampista Novese), Davide Saccone (presidente Novese), Maurizio Fossati (allenatore Novese), Evaldo Montecucco (direttore sportivo Novese)....

Appuntamento prenatalizio per il nostro programma settimanale sul cinema che si ferma per le festività fino al nuovo anno. Nuova rubrica IN LINGUA originale e lo spazio D'ESSAI. Nella decima puntata, invece, l'ultimo film di Tim Burton sui bambini speci...