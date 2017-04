Programmi

Si parlerà di: Medicina nucleare per la diagnosi e per la terapia dei tumori - nuovi farmaci contro epatite c - diagnosi precoce tumori della mammella Ospiti: Gianni Paganelli (Radiologo Irst Meldola) - Enrico Roda (Gastroenterologo Ospedale Sant'orsola ...

Apertura di programma con l'anteprima di RAFFAELLO 'in mostra' al Cinema Concordia. Primissime in multisala con le immagini di GHOST IN THE SHELL, film di fantascienza con Scarlett Johansson, proposto da Monica Fabbri insime a Francesco Zingrillo che pr...