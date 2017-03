Programmi

Spagna 1982 e il trionfo azzurro, un carro sul quale sono saliti per primi anche quelli che dicevano che a quel Mondiale con quella squadra non era nemmeno il caso di partecipare. Gli insulti gratuiti a Enzo Bearzot, il "vecio", che porterà il gruppo a ...

In apertura VI PRESENTO TONI ERDMAN premiato a Cannes oltre al film hollywoodiano LA LEGGE DELLA NOTTE prodotto da Di Caprio con Ben Affleck regista e attore. Nello spazio D'ESSAI il film - denuncia tedesco coprodotto da Oliver Stone A GOOD AMERICAN per l...

Ciclo in collaborazione con il Museo dei mare di San Benedetto del Tronto In questa puntata: Pasquale Pignati (Associazione Pescatori Sambenedettesi)...

Ospiti in studio: Luca Celli (ex professionista di ciclismo e titolare di NOB Not Only Bike), Carlo Gugliotta (giornalista e scrittore romano e Franco Chini (organizzatore della granfondo Davide Cassani)...