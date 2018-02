Serenissima - Squallor

09/02/2018 21.31.00

Lo storico Gruppo musicale ricordato dal Dg Carlo Romeo insieme al Dj Gilberto Gattei e al giornalista Roberto Chiesa. Uno speciale a uno dei fantasmi più famosi della musica italiana, iche per venti anni è stato campione di incassi senza avere un passaggio in radio o in TV