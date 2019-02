Serial Times - Puntata del 08/02/2019

Programmi

Nella nuova puntata del magazine di Sergio Gamberale - cura di Antonio Prenna -si parla delle ultime serie tv "Russian Doll", "Quicksand", l'anticipazione della decima stagione di "The Walking Dead" e una speciale top ten dedicata ai dieci protagonisti pi...

In studio con Sonia Tura: Giuseppe Maria Morganti - Ssd Roberto Ciavatta - Rete...

In studio con Sonia Tura: Marco Podeschi - Segretario di Stato pubblica istruzione Mariella Mularoni - PDCS Fabrizio Perotto - Rf Vanessa Muratori - portavoce insegnanti...

In studio con Elia Gorini e Paolo Crescentini: Valeria Canini, responsabile settore femminile San Marino Academy; Filippo Zaghini, allenatore Juniores San Marino Academy...

In studio con Elia Gorini e Paolo Crescentini, Daniele Orazi (allenatore Vis Pesaro), Chiara Cinti (attaccante), Benedetta Baioni (team manager), Giulia Gambini (difensore), Veronica Lisotti (responsabile comunicazione settore giovanile e femminile), Mich...

Il magazine televisivo prodotto dalla Lega Basket dedicato al campionato di Serie A e ai suoi personaggi. In studio Guido Bagatta, l'ex azzurro Giacomo Galanda e Gaia Accoto...

Conduce Lorenzo Giardi. In studio Massimo Boccucci, ospite Alessio Dionisi (allenatore Imolese)...

In studio con Palmiro Faetanini: Gianluca Vivan (portiere La Fiorita) e Denis Guerra (allenatore Pennarossa)...

A Khorakhanè si uniscono economia, tecnologia ed il grande tema dell’immigrazione. In studio i volti del progetto che ha portato anche alcuni ragazzi migranti tra gli studenti selezionati in tutta Italia per il Silicon Valley Tour. Un ponte tra il Belpaes...