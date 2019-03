Serial Times - Puntata del 22/03/2019

Serial Times

Nella nuova puntata del tv-show di Sergio Gamberale, a cura di Antonio Prenna, tante notizie dal mondo seriale, "Il nome della rosa", l'ottava stagione di "Games of Thrones", all'interno omaggio a Luke Perry, servizi su Suburra 2 e Umbrella Academy...

Nella nuova puntata dello show-magazine di Sergio Gamberale, a cura di Antonio Prenna: la top ten delle serie più viste su Netflix, un'analisi del fenomeno "The Punisher" e l'imbarazzo di amare una serie come qiuesta, anticipazioni su Colin Farrell, "Guer...

Nella nuova puntata del magazine di Sergio Gamberale - cura di Antonio Prenna -si parla delle ultime serie tv "Russian Doll", "Quicksand", l'anticipazione della decima stagione di "The Walking Dead" e una speciale top ten dedicata ai dieci protagonisti pi...

Nella nuova puntata del magazine di Sergio Gamberale, a cura di Antonio Prenna: "Das Boot" spionaggio e guerra, il prequel di "Games of Thrones" e un'analisi del "Metodo Kominsky" con Michael Douglas...

"L'assassinio di Gianni Versace", un ritratto di Benicio Del Toro in "Escape at Dennamora", una carrellata sulle serie tv che hanno fatto flop e l'anteprima di "Suburra 2" nella nuova puntata del magazine di Sergio Gamberale, curato da Antonio Prenna. ...

'Sex education', una anticipazione di 'Suburra 2' e 'Game of thrones 8' e ancora 'Michael e Sean', il confronto tra Michael Douglas e Sean Penn nella nuova puntata del magazine di Sergio Gamberale, a cura di Antonio Prenna....

I premi Golden Globes per le serie TV e le prime immagini di “Game of Thrones 8” e “Big Little Lies 2” nella nuova puntata del magazine di Sergio Gamberale, a cura di Antonio Prenna....