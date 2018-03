In che verso va il mondo - da questa sera l'ottava serie

http://stream.senape.tv/widget/video.action?v=3.0&uid=sanmarino&rid=T9BXTTKLBL79&wdt=765&hgt=447&ast=false&vol=100&pll=false&cmp=ply

17/03/2018 9.00.00

Un nuovo ciclo per “In che verso va il Mondo”, dedicato al MARE.

Davide Rondoni che ci condurrà in un viaggio per indagare il rapporto profondo e complesso che unisce l’uomo e il mare. Più espressioni e linguaggi – parola e verso poetico, arti figurative – per cogliere le dimensioni molteplici con cui l’uomo si accosta, vive e legge questo elemento naturale.

In ciascuna puntata, il direttore Carlo Romeo, si soffermerà su un termine di mare.

Per la consulenza iconografica, si ringraziano Ilaria Schipani e Francesca Sacchi Tommasi