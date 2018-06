Ims: Concerto "Ricordando Giuseppe"

12/06/2018 21.00.00

Domenica 22 aprile alle ore 18:00 presso il Teatro Titano si è tenuto concerto dell'Orchestra dell'Istituto Musicale Sammarinese diretta dal M° Massimiliano Messieri.



“Ricordando Giuseppe” è il titolo che i colleghi e gli amici dell’Istituto Musicale hanno voluto dare a questa serata di musica in ricordo del collega Giuseppe Mularoni.



Docenti, allievi e anche tanti ex allievi per un programma che spazia dal concerto in Do maggiore RV533 per due fla uti e archi di Antonio Vivaldi a Facades di Philip Glass per due sassofoni soprano e orchestra d’archi, toccando i 10 pezzi della serie “For Children” di Bela Bartok e la brillante Polka di Alfred Schnittke.