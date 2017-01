Speciale - Maurizio Costanzo: L'anno che verrà

http://stream.senape.tv/widget/video.action?v=2.0&uid=sanmarino&rid=HE6CZS3LTMPQ&wdt=765&hgt=430&ast=false&vol=100&pll=false&cmp=ply

31/12/2016 23.40.00

Un dialogo, la dignità delle parole, per aprire il nuovo anno. Un Costanzo intimo, inedito, che racconta al DG Carlo Romeo i primi passi nel mondo del giornalismo “aumentandosi gli anni per darsi un tono” e che dice grazie ad Indro Montanelli per averlo favorito all'inizio della carriera. “Il talk show, che non ha scrittura di nessun tipo, mi appartiene” ha detto il maestro del piccolo schermo. Ma anche le donne nella sua vita: la più affascinante, per il noto conduttore, è Rita Levi Montalcini, ospite di una sua puntata, dopo aver vinto il Nobel. Costanzo, autore e sceneggiatore, racconta la sua interpretazione di parole come gratitudine, qualità, ironia, a partire dalla sua, ereditata dal padre.