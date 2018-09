Speciale E-Way - San Marino is moving different

10/09/2018 22.10.00

E-WAY è un progetto curato dall'Aass, con il patrocinio delle Segreterie di Stato per l'innovazione tecnologica, le finanze e il territorio, nato per promuovere ed incentivare la mobilità sostenibile a San Marino attraverso l’installazione di colonnine di ricarica per auto e bici elettriche. Lo speciale è realizzato da Giovanna Gobbi.