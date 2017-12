12 MINUTI CON... CLAUDIO MUCCIOLI

Sport

Per le feste la VL Pesaro va a Cantù: Omogbo c'è, Little slitta al 2018 Col rientro dell'ala grande nigeriana la VL sarà al completo, perciò l'americano - che è ancora dolorante alla mano - non dovrà forzare il rientro....

Si dividono la posta Albinoleffe e Sud Tirol. Agli atleti azzurri d'italia di Bergamo finisce 1-1 Primo squillo Sud Tirol, Cia destro volante, Coser in angolo. Dal corner lotta in area tra Zaffagnini e Cosentino trattenuta troppo vistosa e l'arbitro concede il rigore...

Teramo - Mestre 2-0 Quarta vittoria in campionato per il Teramo. Per il Mestre è invece crisi. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Zaninelli...

E' fuga Padova, battuto il Renate. Vantaggio che sale a + 7 All'andata il Renate di Cevoli aveva inflitto un pesantissimo 3 a 0, alla prima di ritorno è uno scontro diretto per la promozione quello tra la formazione di Bisoli e la grande sorpresa di questo campionato, ...

Serie A: sulla sfida della Stadium, le parole di Di Francesco e Allegri La Juventus vince il big macth con la Roma e resta l'unica antagonista del Napoli nella corsa allo scudetto. Sulla sfida della Stadium, le parole di Di Francesco e Allegri. ...

Triplo Ferretti e la Feralpi stende la Reggiana Granata avanti 0-2, poi rimontati e battuti 3-2...

Padova - Renate, gli allenatori nel post partita Intervista Pierpaolo Bisoli e Roberto Cevoli...

Natale amaro per le milanesi L'Inter cade a Sassuolo, il Milan cede in casa con l'Atalanta. ...

Bassano-Fano 1-0: il rigore di Minesso cancella un doppio incubo I veneti non giocano bene ma in un colpo solo si sbloccano in zona gol - non segnavano da quattro gare - e tornano a vincere 11 turni dopo l'ultima volta....

Festa della FSGC, l'intervista al Direttore Generale Alberto Pacchioni Serata di galà per il calcio sammarinese, con oltre 400 persone all' Hotel Palace di San Marino. Una serata di festeggiamenti ma anche l'occasione per un primo bilancio della nuova dirigenza. In attesa di conoscere il nome del nuovo Commissario Tecnico, s...