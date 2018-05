Sport

12 MINUTI CON...Cristian Forcellini Vice presidente Cons...

Imolese-Forlì, le interviste Nel dopo partita il tecnico del Forli Dario Bettini nonostante la sconfitta di oggi si dichiara soddisfatto della sua gestione. Massimo Gadda annuncia la conclusione del suo rapporto con l’Imolese ...

L’Imolese batte il Forli per 1-0 goal di Garattoni e vince la post season Per la squadra di Gadda ottime possibilità di ripescaggio in serie C . Grande paura per uno scontro di gioco tra Speziale e Ferretti con l’attaccante argentino dell’Imolese che per qualche secondo ha perso i sensi ...

Diamond League, a Eugene brillano Leyles e Miller-Uibo Il 20enne americano e la campionessa olimpica bahamense fanno il record stagionale nei 200 metri - 11° crono di sempre - e nei 400 metri, vinti in solitaria. Record del meeting per il tedesco Rholer (giavellotto) e per l'americana Shur (asta)....

San Marino Minibasket Cup: I Titani battuti in finale da Firenze Nel weekend 16 squadre provenienti da tutta Italia si sono sfidate nella prima edizione della "San Marino Minibasket Cup"...

Mancini, pochi dubbi per il debutto della sua prima Italia Domani sera a San Gallo, in Svizzera, il debutto di Roberto Mancini sulla panchina dell' Italia. Un nuovo ciclo che si aprirà contro l' Arabia Saudita e per il nuovo commissario tecnico, sarà anche l'occasione per vedere all'opera tanti giovani, tra cui i...

Real Madrid campione d'Europa, le interviste Il Real Madrid ha vinto la terza Champions League consecutiva, la tredicesima della sua storia. Nella finale di Kiev, battuto il Liverpool per 3 a 1 ma a tenere banco sono le parole d'addio di Cristiano Ronaldo. Sentiamo nel dopo partita, le dichiarazioni...

A San Marino la Giornata del Calcio Femminile Primo appuntamento dedicato alla promozione del movimento in rosa. Nella stessa giornata, la FSGC ufficializza la fine del rapporto con Fabio Baschetti e lo staff tecnico della prima squadra....

Santarcangelo, Stambazzi: "La proprietà resta e rilancia" Il Diesse del Santarcangelo rassicura: "Percorreremo tutte le strade affinchè il prossimo campionato di veda ancora al via in serie C"....

Femminile: la Coppa Italia alla Fiorentina A Noceto la Fiorentina vince la Coppa Italia, battuto in finale il Brescia....

Paolo Andreucci ha vinto la 51° Edizione del Rally dell'Elba Quarto appuntamento del campionato italiano. Per il pilota toscano si tratta della terza vittoria stagionale, su quattro gare della serie tricolore. ...