Sport

La Federazione vince il Torneo di Rovereto Con un gol di Fulvia Dulbecco la squadra sammarinese supera le tedesche dell'Anhausen e vince per la prima volta il torneo....

Tour delle Alpi: a Scarponi la prima tappa Sul traguardo di Innsbruck firma l'impresa Michele Scarponi che fa sua la prima tappa del Tour of The Alps, nome esotico che sostituisce quello romantico di Giro del Trentino. Tappa non lunga, 142 km, ma insidiosa ufficialmente con 3 salite, ma con un per...

Tennis Atp 250 Marrakesh: il croato Borna Coric vince il torneo, superando in finale Kohlshreiber Due ore e 40 minuti tanto è servito al croato Borna Coric per imporsi in finale sul tedesco Phlip Kohlshreiber. Quarantatre minuti per il primo set, Kohlshreiber capitalizza la prima palla break e fissa il primo gioco sul 7 – 5. ...

Major League 7 giornata: Nel gruppo A in testa i Colombus Crew, nel gruppo B davanti a tutti Portland Colorado Rapids momentaneamente all'ultimo posto del Girone B, arriva una sconfitta in casa nei minuti finali con il Real Salt Lake che vince in rimonta. Vantaggio di pregevole fattura per i Colorado con Hairston, volata sulla sinistra e gran palla in mez...

Cesena - Spezia, l'ex Mimmo Di Carlo: "Sarà partita tra due squadre forti" Al Manuzzi il posticipo tra Cesena e Spezia. Allo stadio ritorna da ex Mimmo Di Carlo. Nel video il suo commento....

Motocross: Cairoli trionfa nel GP d'Italia Rimonta capolavoro ad Arco di Trento...

12 MINUTI CON...LORENZO MAGI C.T. San Marino Under 16...

Pordenone-Padova 1-0: friulani a -1 dal Parma Quarto ko di fila per i veneti, che protestano per un gol annullato e un penalty negato: decide un rigore di Burrai....

Sudtirol-Maceratese 1-0: punizione di Furlan e bolzanini quasi salvi La voglia di salvezza del Sudtirol è tanta e tale da fargli superare pure il tabù del suo Druso, nel quale, da quattro gare a questa parte, finisce sempre battuto....

Serie A basket, Brindisi batte Milano e infiamma la corsa playoff Agganciata Pistoia, che mantiene l'ottavo posto grazie agli scontri diretti....

A Rovereto ottimo esordio per la Federazione Sammarinese La squadra di Fabio Baschetti vince le prime due gare al Torneo della Pace...