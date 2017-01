Sport

La capolista ritorna a vincere. Chi arriva primo alla sosta normalmente finisce l'anno in serie B....

Marcolini non fa mistero di 3 punti d'oro, ma arrivati con tantissima sofferenza. Per Cusatis una punizione oltre modo severa: sentiamo Michele Marcolini, allenatore Santarcangelo e Giovanni Cusatis allenatore Fano...

91 e 09 Sasha Cori, gira in porta un pallone che vale i botti di capodanno. Al Valentino Mazzola di Santarcangelo, Santarcangelo batte Fano 1 a 0...

Una sola vittoria nelle ultime cinque, per la Reggiana si accende la luce rossa. L'Ancona si rialza dopo 2 sconfitte consecutive....

Il presidente della Federcalcio conferma nuovi investimenti, sovvenzionati dalla Uefa, per impianti e strutture sportive a San Marino. ...

Venezia, Pordenone e Reggiana, zero vittorie negli ultimi due turni, attese da tre testa-coda per chiudere bene l'anno. Proprio i friulani ricevono il Forlì, mentre il Santarcangelo ospita il fanalino di coda Fano per allontanare la zona rossa...