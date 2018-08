Sport

12 MINUTI CON... GLI SPECIAL OLYMPICS L'approfondimento sportivo con Vladimiro Selva e Gabriele Guidi...

Wolrd Series Cliff Diving, a Copenaghen Hunt batte LoBue in una gara-spettacolo I due infrangono per ben tre volte il record per il voto più alto in un singolo tuffo: la spunta l'americano, il britannico però vince la tappa e ora ne insidia il primato in classifica. Quarto l'italiano De Rose....

Gattuso: siamo spariti dopo il 2 a 1, Ancelotti elogia il pubblico del San Paolo Ancora una vittoria in rimonta per il Napoli, che supera il Milan per 3 a 2 ed aggancia la Juventus in vetta alla classifica. ...

Allegri: Ora contano le vittorie, Inzaghi: Non possiamo limitarci al compitino La Juventus liquida con un gol per tempo la pratica Lazio e guida la classifica a punteggio pieno. Seconda sconfitta di fila per i biancocelesti ...

Jan Kopecky vince il Barum Rally Sette secondi: la distanza è minima ma decisiva. Jan Kopecky su Skoda Fabia R5 batte in rimonta Alexey Lukyanuk e si porta a casa il Barum Rally a Zlin, in Repubblica Ceca, sesta tappa del Campionato Europeo. Il beniamino di casa, dopo aver chiuso la sec...

MLS, doppio Giovinco dà il derby a Toronto. Ok Phila e KC, Salt Lake a valanga L'ex azzurro decisivo nel 3-1 su Montreal che tiene i suoi in corsa per i playoff....

Comics Run: Michele Agostini e Camila Campanhola i vincitori Gli organizzatori hanno atteso. Sembrava imminente la decisione di rinviare tutto con il diluvio che imperversava. Una cinquantina di temerari sono rimasti in attesa delle decisioni dei giudici che senza timori, un po' d'acqua non ha mai fatto male a ness...

Intervista a Matteo Vitaioli e Danilo Rinaldi E' tornato in Nazionale dopo un lungo stop per squalica, Matteo Vitaioli. L'attaccante si dichiara felice di essere rientroto in gruppo. Danilo Rinaldi ha segnato il primo goal dell'era Varrella ...

Nazionale: si avvicina il debutto in Nations League per Varrella ancora diversi punti interrogativi Le amichevoli stanno per finire e l'8 settembre sta per arrivare. La nuova Nazionale di Fanco Varrella debutterà a Minsk Bielorussia, e non sarà un atterraggio morbido in questa nuova competizione per nazionali che tanto incuriosisce...

Sfida Hamilton-Vettel, Zanardi: "Lewis sin qui più bravo, Seb spesso più veloce: può rimontare" Il bolognese è a Misano per la tappa del campionato DTM, nel quale ha esordito col 13° posto di Gara1. Vince Di Resta, che approfitta del ritiro del leader del mondiale Paffett per portarsi a -1 dal rivale....

Calcio: la Libertas festeggia 90 anni Sabato 1 settembre si celebrerà il 90° Anniversario della società sportiva di Borgo Maggiore...