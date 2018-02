Sport

Rimini-Sasso Marconi: i commenti di Righetti e Moscariello Ovviamente soddisfatto il tecnico del Rimini Gian Luca Righetti, che elogia il suo nuovo centrocampista Stefano Capellupo. L'allenatore del Sasso Marconi Roberto Moscariello invece riconosce la superiorità degli avversari. ...

Arlotti si gode gol, prestazione e allungo in classifica L'attaccante ha sbloccato, con la complicità del portiere Monari, il 4-0 sul Sasso Marconi...

Serie D Girone F: il San Marino formato trasferta è micidiale. Quarta vittoria consecutiva 12 punti su 12 per Medri in trasferta. Dopo San Nicolò, Vastese e Vis Pesaro cade anche la Sangiustese. Primo goal per Christian Longobardi, il centroavanti realizza su calcio di rigore....

Con Capellupo è un altro Rimini: 4-0 al Sasso Marconi Con l'arrivo del centrocampista i biancorossi giocano bene, creano tanto e, dopo aver rischiato il pari, dilagano. E guadagnano altri due punti sul secondo posto....

Serie C: Il Vicenza continua a mostrare grande dignità e va a vincere sul campo della FeralpiSalò Il Vicenza per se e per i suoi tifosi, grande dimostrazione di attaccamento ai colori e alla propria professionalità. Per quella che è una delle più forti squadre del girone come la Feralpi, una lezione di gioco. Biancorossi subito pericolosi con Ferrari,...

12 MINUTI - SPECIALE AZEGLIO VICINI: "Un Gentiluomo in Azzurro" Ecco lo speciale realizzato sul'ex ct dell'Italia che ripercorre la carriera di Azeglio Vicini....

Inter-Crotone: il commento di Spalletti e Zenga Ancora un deludente pareggio per l'Inter, bloccata in casa dal Crotone. Crisi profonda per la squadra di Spalletti mentre l'unico a far festa a San Siro è stato il grande ex, Walter Zenga. ...

Fermana-Santarcangelo: il commento dei tecnici Cavasin e Destro Soddisfatto del pareggio ottenuto sul campo della Fermana, il tecnico gialloblu Albarto Cavasin mentre resta l'amaro in bocca a Flavio Destro, allenatore dei marchigiani che già pregustava la vittoria....

Formula E: il Mondiale fa tappa a Santiago del Cile Il quarto appuntamento iridato della Formula E va in scena sul tracciato cittadino di Santiago del Cile e ne viene fuori una gara ricca di colpi di scena....

Il Pordenone torna a vincere dopo oltre 2 mesi Serie C, Bassoli firma il colpaccio di Teramo...

Serie C : La Reggiana torna in campo dopo cinque settimane e batte 2-1 il Renate La Regia è reduce da uno stop forzato di cinque settimane dato dalle vicissitudini del calendario del girone B....