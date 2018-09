Sport

San Marino GP: Intervista al Segretario di Stato Marco Podeschi Dopo la firma dell'accordo le parole del Segretario Podeschi...

MotoGp: Accordo raggiunto. Il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini a Misano fino al 2021 con opzione 2023 Firmato l'accordo tra Dorna, Repubblica di San Marino, Rimini e Santamonica S.p.A. ...

Baseball, la Fortitudo Bologna è Campione d'Italia Parma battuta in gara4...

U21, Costantini: "Fatto tutto quanto nelle nostre possibilità" Il CT Fabrizio Costantini si complimenta con la squadra per la prestazione di spessore e coraggio nonostante ben 3 esordienti. ...

Nazionale: due gol dei cechi ad una ottima giovane Under 21 Perfetta per un tempo, la Nazionale di Costantini subisce un tremendo 1-2 in avvio di ripresa, ma nonostante questo non perde le distanze e porta fino al 90' uno scarto minimo. Decidono i gol di Ladra e Kral....

GP San Marino, Redding: "Stagione difficile, ma voglio chiuderla tra i primi 15. Misano mi piace molto" Il pilota britannico dell'Aprilia non sta rendendo come suo solito quest'anno, ma si presenta al Simoncelli con un nuovo motore ed è fiducioso in vista delle ultime gare....

MotoGP, Poggiali e De Angelis concordi: Lorenzo unico a poter insidiare Marquez I due sammarinesi puntano sul maiorchino come possibile outsider. Sentiamo Manuel Poggiali e Alex De Angelis...

GP di San Marino, le moto del Team Del Conca Gresini sfilano per il centro storico Ad accompagnare Martin e Di Giannantonio - entrambi in corsa per il titolo della Moto3 - c'erano Scott Redding, con la sua Aprilia MotoGP di Gresini, e i padroni di casa Manuel Poggiali e Alex De Angelis, in sella alle MotoE. Nel servizio le parole di Fau...

Calendari, il San Marino debutta contro la Pergolettese A lungo atteso in una interminabile estate arriva anche il giorno dei calendari per la Serie C. Il San Marino debutta in casa...

Nazionale U21, il capitano Censoni: "Cerchiamo di fare bene, magari anche risultato" I biancazzurrini stasera giocano con la Repubblica Ceca....