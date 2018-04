Sport

Primo titolo per Gianluca Procopio, il rammarico di Luigi Bizzotto. Il commento dei due allenatori: Procopio della Fiorita e Bizzotto del Tre Penne...

Ci sono voluti i supplementari per assegnare la Coppa Titano. Fiorita avanti 2-0 e gran rimonta del Tre Penne per il 2-2 che porta tutto ai supplementari. Decisivo un rigore di Amati per il 3-2 finale....