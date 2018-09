Sport

Al termine della cerimonia d'apertura della "Special Olympics Small Nations Football Tournament", il delegato UEFA Dejan Stankovic si complimenta con l'organizzazione per lo spettacolo ed auspica un grande torneo mandando un grande "in bocca al lupo" ai r...

Finisce 2-1 per i rossoneri l'anticipo della Serie A con gol di Cutrone in pieno recupero. Per Di Francesco è stata partita alla pari, ma il Milan non ha rubato niente. E Gattuso loda il carattere dei suoi. ...