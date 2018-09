Sport

Baseball, Bologna travolge Parma in gara 1 Boom di contatti per la diretta di San Marino RTV...

Stankovic: "Cerimonia emozionante, questi ragazzi sono tutti vincitori" Al termine della cerimonia d'apertura della "Special Olympics Small Nations Football Tournament", il delegato UEFA Dejan Stankovic si complimenta con l'organizzazione per lo spettacolo ed auspica un grande torneo mandando un grande "in bocca al lupo" ai r...

Con la cerimonia d'apertura al via gli “Special Olympics Small Nations Football Tournament” Ieri è andata in scena la cerimonia d'apertura dello “Special Olympics Small Nations Football Tournament”, il torneo di calcio a 5 unificato che riceve il testimone dalla San Marino Special Cup. Questa mattina le prime partite dei gironi. ...

Il Milan batte la Roma allo scadere Finisce 2-1 per i rossoneri l'anticipo della Serie A con gol di Cutrone in pieno recupero. Per Di Francesco è stata partita alla pari, ma il Milan non ha rubato niente. E Gattuso loda il carattere dei suoi. ...

Finale Scudetto di Baseball Gara1: Fortitudo Bologna - Parma | 14-1 La prima gara delle Italian Baseball Series tra Bologna e Parma, finita 14 a 1....

Murata-Reading, i commenti di giocatori e tecnico degli inglesi Parlano l'allenatore Carlos Campos e i laterali italobrasiliani Leonardo Mieli - un gol e tre assist coi bianconeri - e Victor Muraca, assente in quanto squalificato....

Futsal Champions League, Albani: "Settimana piena di emozioni, dobbiamo far cresce il movimento" Il responsabile del settore futsal dei bianconeri - in Lituania come team manager - analizza la settimana di coppa dei suoi, soffermandosi anche sulla sua espulsione contro il Vytis....

Murata-Reading, il commento di Mattioli e Capriotti Dispiaciuti per il pesante passivo odierno, ma comunque soddisfatti per l'esperienza in coppa, sia l'universale Alex Mattioli che l'allenatore Pier Francesco Capriotti: sentiamoli. ...

Futsal Champions League, uno sfortunato Murata cede 8-1 al Reading I bianconeri creano tanto, segnano con Busignani e sbattono sui legni con lo stesso Busignani e con Mattioli, chiudendo con un passivo eccessivamente pesante....

Al Trofeo Titano l'Olimpus fa il pieno di medaglie Il Trofeo Titano è tornato. La manifestazione organizzata dalla Olimpus fa quest'anno parte della rassegna Play DJ San Marino regala gare e tempi interessanti. Nei 100 metri ad esempio Francesco Molinari e lo junior Fabio Yebarth fanno segnare lo stesso t...

Diamond League: in archivio la prima giornata di finali a Zurigo Brilla la stella di Noah Lyles nei 200m. Il 21enne statunitense apre la giornata di finali di Diamond League allo stadio Letzigrund di Zurigo firmando uno strepitoso 19.67, cinque centesimi meglio del record europeo di Pietro Mennea che rimaneva in piedi ...