Giochi dei Piccoli Stati d'Europa San marino 2017 - La cerimonia d'apertura

29/05/2017 21.00.00

La Cerimonia inaugurale in versione integrale per rivivere la magia dello spettacolo andato in scena al San Marino Stadium