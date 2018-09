Sport

Ospiti in studio il Presidente Stefano Ugolini e il neo vincitore del Palio delle Balestre Grandi Orazio Taddei...

Titani eroici chiudono in 9 e strappano un punto...

Il 500° gol in carriera dello svedese - un esterno volate capolavoro - avvia la triplice rimonta del Galaxy su Toronto, che poi allunga di nuovo e vince 5-3. Per i texani sofferto 0-0 con Columbus e sorpasso subito da KC. ...

Dopo la sosta l'Inter riparte con una sconfitta in casa contro il Parma. Spalletti torna sul calcio di rigore non concesso. Grande soddisfazione per D'Aversa....