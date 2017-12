00 VERDE - Puntata del 3/12/17

03/12/2017 12.00.00

Le vie dell' acqua trasportano 00Verde fino al mare, per raccontarvi della più grande indagine nazionale sulla presenza di rifiuti marini, realizzata con la campagna Spiagge e fondali puliti, allargatasi poi al Mediterraneo con Clean Up the Med ; grazie ai dati raccolti dai volontari sono emersi risultati scioccanti sulla presenza della plastica in mare: una media di 561 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia.



Raggiungiamo Sant'Agata Feltria per assistere al rito della sfossatura del formaggio di Fossa di Sogliano dal sapore affascinante quanto la sua storia : nel medioevo nascosto agli invasori, ora è esportato in tutto il mondo.



Augusto Tocci ci ricorda che nei vegetali c'è tutto quello che serve alla nostra salute: cosa sono e come si assumono i prebiotici?



Approfondiamo la conoscenza della regina dei molluschi, l'ostrica, anche definita preziosa “bomboniera del mare”.