In vetrina

Conduce Palmiro Faetanini, in studio Lorenzo Giardi e Massimo Boccucci. Ospite: Beppe Angelini....

La potenza espressiva del ‘gioco dei ruoli’ l’essenza catartica del teatro sociale. “Sul placo ci sentivamo come gli altri” dicono gli ospiti di Oasi di Chiesanuova. In studio Simone Montanari (Responsabile struttura Villa Oasi), Deborah Beccari (Progetto...

Ciclo realizzato a Palermo In questa puntata: Rosario Loreto (Capitano di Fregata)...

In studio Elia Gorini e Paolo Crescentini, in collegamento skype Alessandra Nencioni e Giulia Ferrandi della Florentia. In collegamento telefonico Giuseppe Cesari (Presidente Brescia Femminile)...