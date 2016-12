Maurizio Costanzo: “Mi auguro che RTV San Marino possa diventare rete nazionale, è persino banale e ovvio”

“Mi auguro che RTV San Marino possa diventare rete nazionale, è persino banale e ovvio” così Maurizio Costanzo che si aggiunge alla platea di personaggi del mondo del giornalismo, spettacolo e politica che caldeggiano una dimensione “nazionale” per l'emittente della Repubblica, in tempi brevi.



“E' giusto che la Rai offra un' occasione in più a tutti gli altri – ha aggiunto Costanzo – e così anche San Marino ha una possibilità in più per farsi conoscere. E' una strada sulla quale insistere: bravo il consigliere Rai Arturo Diaconale a proporlo e speriamo non ci sia l' imbecille di turno a mettersi di traverso”.



E sul palinsesto ha ribadito: “La scelta di chiamare conduttori Rai o Mediaset della televisione nazionale ha fatto sì che Rtv diventasse una cosa diversa”.