“Amate Amatrice”: inaugurata la mensa progettata da Stefano Boeri

Inaugurata ieri ad Amatrice la mensa “Amate Amatrice”, quale primo passo tangibile della costruzione del nuovo villaggio del food. Insieme al commissario per la ricostruzione Vasco Errani era anche l'architetto Stefano Boeri, formalmente invitato a contribuire e a fornire idee per la ricostruzione della città di Amatrice. La mensa è stata realizzata in tempi brevissimi: una sfida importante per ridare alla città un punto di riferimento e di incontro per la collettività. Realizzata con i fondi raccolti dalla campagna solidale “Un aiuto subito” e progettata dallo stesso Boeri gratuitamente: “Abbiamo dimostrato che in condizioni di emergenza – ha detto - si possono costruire con il legno delle architetture di qualità, antisismiche e capaci di durare nel tempo”. Ricordiamo che Stefano Boeri è il professionista incaricato già dal passato governo di seguire lo studio per la realizzazione del nuovo Prg a San Marino.