Onu condanna insediamenti israeliani in Cisgiordania grazie ad astensione USA

Astensione storica degli Stati Uniti all'Onu, grazie alla quale il Consiglio di sicurezza ha approvato una risoluzione di condanna degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, uno schiaffo ad Israele secondo il presidente palestinese Abu Mazen, e un forte sostegno alla soluzione a due Stati. Al voto si e' arrivati dopo un braccio di ferro tra l'amministrazione Obama e il governo Netanyahu, che si e' persino rivolto a Trump per tentare di scongiurare il passaggio del testo attraverso il veto degli Usa. Israele non ci sta e Netanyahu annuncia che non rispettera' la risoluzione, mentre il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump promette: ''Con me cambiera' tutto il 20 gennaio''