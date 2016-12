In sella alla vespa, una banda di babbi natale in giro per San Marino

Barba bianca e vestito rosso. Non serve neanche dirlo: è Babbo Natale. In questo caso però si potrebbe pensare a una banda di babbi natale. Perché questi giovanissimi, in sella alla loro fedele vespa, fanno il giro a San Marino per augurare a tutti buone feste. E non passano certo inosservati.





Un'idea nata per caso. L'anno scorso uno della comitiva ha pensato, "come rendere il Natale più acceso sul titano?". Qualche giro di messaggi tra amici, organizzazione sulle tappe ed ecco che questi giovanissimi, tutti dai 14 ai 18 anni, hanno coniato quest'iniziativa fissata per ogni 24 dicembre.





Partenza non troppo presto, meglio se dopo mangiato. Il giro della Repubblica è lungo. Si finisce nel tardo pomeriggio, destinazione la casa della stella.



Serena Santoli