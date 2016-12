Sulmona: folla in piazza per l'addio a Fabrizia

Laura Boldrini, presidente della Camera: "Fabrizia espressione bella dei nostri giovani"

Lutto cittadino a Sulmona per le esequie di Fabrizia Di Lorenzo uccisa nella strage di Berlino. Presenti le più alte cariche dello Stato, ma anche tantissimi cittadini, tremila persone, un lungo applauso ha accolto il feretro. In chiesa sono potuti entrare solo i parenti e gli amici più stretti della famiglia: la folla è stata trattenuta al di là delle transenne. E niente telecamere e fotografi dentro la cattedrale. Per la tumulazione, nel cimitero della città, una cerimonia privata. 'Lei amava la vita con tanti ideali e molti valori, ha dovuto lasciare questa terra che non riesce a dare speranza ai giovani per il lavoro', ha detto il Vescovo Spina nell'omelia. Presenti alle esequie, il Capo dello Stato Mattarella e il ministro dell'Interno Minniti.