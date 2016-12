28 dicembre 1991: Ted Turner è "Uomo dell'anno" per il suo canale all-news, la CNN

Ted Turner, nato a Cincinnati nel 1938, è il fondatore della CNN, il primo canale all-news della storia, ma prima di lanciare la Cable News Network, Turner nel 1970 aveva rilevato un canale locale di Atlanta sull'orlo del fallimento: Channel 17, più tardi ribattezzato WTBS e, successivamente, TBS, ossia Turner Broadcasting Systems.



Il lancio della CNN avvenne il 1° Giugno 1980 ad Atlanta, in Georgia, nel sud degli Stati Uniti. Unica rete televisiva a trasmettere notizie 24 ore al giorno, fu giudicata al suo apparire "una scommessa folle". In dieci anni ha invece raggiunto quasi sessanta milioni di telespettatori nei soli Stati Uniti e più di dieci milioni in novanta Paesi del mondo.



Nel 1987 la consacrazione ufficiale, il presidente Reagan invita per la prima volta la CNN e altri grandi Network (i cosiddetti "Big Three", ossia Cbs, Abc e Nbc), nell'ufficio ovale della Casa Bianca per una chiacchierata televisiva. Da per la rete di Turner è stato tutto un susseguirsi di successi a catena, grazie ai numerosi eventi internazionali di enorme risonanza che hanno visto le telecamere della CNN pronte sul posto: dai fatti di Tien An Men, alla caduta del muro di Berlino fino alla guerra del Golfo (che ha segnato un momento clamoroso per la CNN, con il suo volto principale e più famoso, Peter Arnett, unico reporter da Bagdad), tutto rigorosamente in diretta.



E nel 1991, il 28 dicembre, il Time gli “regala” la prima pagina come “Uomo dell'anno”. Si può dunque tranquillamente dire che la nuova rete – e il suo modo di seguire le notizie - hanno cambiato il volto dell'informazione televisiva americana e del resto del mondo.