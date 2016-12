Accreman: cittadini e istituzioni alla camera ardente per il principe del foro

La città di Rimini saluta Veniero Accreman, avvocato, politico, partigiano. Camera ardente nella sala del Consiglio Comunale di Rimini per il decano degli avvocati riminesi, aveva compiuto 93 anni il mese scorso. Per l'ultimo omaggio tanta commozione e messaggi da parte dei vecchi amichi, dei giovani colleghi che si sono ispirati a lui e le istituzioni; il parlamentare Tiziano Arlotti, il sindaco Andrea Gnassi, l'assessore alla sicurezza Sadeghoolvad. Nella sala ci sono anche i partigiani che restano per lungo tempo seduti e si danno il cambio per il picchetto di saluto al loro compagno.

Nato a Rimini nel 1923, Accreman era stato sindaco della città romagnola tra il 1957 e il 1958, oltre che deputato del Partito comunista per tre legislature. Era anche un apprezzto saggista.

La camera ardente rimarrà aperta oggi pomeriggio e domani dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30. Venerdì, invece, la commemorazione funebre prevista, sempre nella sala del Consiglio comunale, alle 10.30. Al termine della celebrazione, la salma sarà trasportata al Cimitero monumentale di Rimini.

Nel video le interviste a Tiziano Arlotti, deputato PD, Jamil Sadegholvaad, assessore sicurezza Rimini, Valter Vallicelli, presidente Anpi Rimini.



VA