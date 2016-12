Padre Savelli: è il giorno del saluto. Ieri sera più di 600 al rosario

Lutto in Repubblica per la morte di padre Augusto Savelli, custode del Santuario Cuore Immacolato di Maria, a Valdragone. Nato a Corinaldo, in provincia di Ancona, 71 anni fa, era a San Marino dal 2003 e aveva all'attivo oltre 40 anni di sacerdozio. Con il suo entusiasmo aveva raccolto, attorno al Santuario, centinaia di persone. Ieri sera si è celebrato il Rosario: più di 600 le persone che hanno voluto pregare e salutare il frate. I funerali sono previsti per oggi alle 15 nel santuario di Valdragone.