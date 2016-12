Palestina: è scontro tra Kerry e Netanyahu

La soluzione a due Stati è ''l'unica strada percorribile'' per il conflitto israelo-palestinese, ''non ci sono alternative''. Ma è ''in pericolo'', anche a causa delle colonie che Israele insiste a costruire in Cisgiordania e a Gerusalemme est. John Kerry respinge le critiche dello Stato ebraico agli Stati Uniti sul voto all'Onu e attacca il premier Benyamin Netanyahu, riaprendo lo scontro anche con Donald Trump. Quest'ultimo invita Israele a ''resistere'' perche' ''il 20 gennaio si sta avvicinando rapidamente''. In serata il presidente Barack Obama ha chiamato il presidente eletto, Donald Trump. La conversazione si è concentrata sulla necessità di ''continuare una transizione senza problemi ed efficace''.