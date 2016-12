Rimini: "Arriva il capodanno dei record" dice il sindaco Gnassi

Si annuncia un 31 dicembre dei record. Lo dice il sindaco di Rimini Andrea Gnassi che lancia gli eventi del Capodanno più lungo del mondo, il format che ha preso il posto della diretta Rai.

"Passiamo dai ritmi pop di Francesco Renga alla scena internazionale di Skin che si esibirà in un performance notturna nel cantiere del Teatro Galli". E poi i "capodanni diffusi" con la Domus del Chirurgo che ospita un omaggio a Bob Dylan, il Cinema Fulgor che ricorda Fellini e Mastroianni. Al Museo della città un luogo di decantazione con set fotografici per scatti d'autore e poi lo swing, alla Sala Ressi del Foyer del Teatro Galli. Le famiglie e i bambini trovano il museo in via Tonini il loro spazio con laboratori. Nella Sala del Giudizio la musica del gruppo d'archi Art Trio. "Per la campagna degli eventi del capodanno della Riviera abbiamo investito 250mila euro" ha spiegato Manuele Burioni direttore dell'APT della Emilia Romagna.

Nel frattempo si conferma il trend registrato negli ultimi giorni: la percentuale di riempimento degli hotel con prenotazioni sui 5/6 giorni supera l’80%. Il video di presentazione del Capodanno è diventato virale (150.000 visualizzazioni) come quello dell’accensione delle luci di Natale e dell’apertura del Christmas Village (90.000 visualizzazioni).

Nel video l'intervista a Andrea Gnassi, sindaco Rimini.



VA