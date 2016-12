30 dicembre 1924: l'astronomo Hubble dichiara che esistono molte galassie oltre alla via Lattea

Le osservazioni di Hubble condotte tra il 1923 e il 1924 con l'Hooker, Telescopio da 100 pollici allora il più potente del mondo, stabilirono, senza ombra di dubbio, che gran parte delle cosiddette nebulose a spirale, prima osservate con telescopi meno potenti, non facevano parte della nostra galassia come si credeva, ma erano esse stesse galassie, poste al di fuori della Via Lattea. Ciò fu possibile dopo che Hubble osservò per la prima volta la stella V1, una variabile cefeide nella Galassia di Andromeda, determinandone la distanza con sufficiente precisione e smentendo la precedente teoria, sostenuta anche dal collega Harlow Shapley, sull'appartenenza di tali nebulose alla nostra galassia.

L'annuncio di questa scoperta rivoluzionaria, fu dato il 30 dicembre 1924.