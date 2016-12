Capodanno 2017: cosa fare a San Marino, ecco tutti gli eventi

In attesa dei brindisi per dire addio al 2016 e salutare il nuovo anno, San Marino si sta preparando ai festeggiamenti. Ecco tutti gli eventi per divertirsi sul monte Titano. Nel servizio, l'intervista a Rob Budde, direttore artistico del Natale delle Meraviglie.



Mauro Torresi