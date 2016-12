Capodanno: il 2017 è già arrivato ad Auckland, in Nuova Zelanda - LE IMMAGINI

Mancano poche ore al brindisi per dare il benvenuto al 2017. Ma c'è chi ha già festeggiato con conto alla rovescia e champagne. Il nuovo anno è arrivato ad Auckland, in Nuova Zelanda.



Come potete vedere dal video, il countdown è stato scandito dagli schermi della Sky Tower, alta 328 metri, dalla cui sommità è partito lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Alle 14 - ora italiana - la mezzanotte arriverà per i cittadini di Sydney, in Australia.



Per ammirare lo skyline metropolitano di Tokyo illuminato a giorno noi dovremo attendere le 4 del pomeriggio. Dopo la mezzanotte sammarinese, i festeggiamenti seguiranno il fuso orario, da Londra - che darà l'addio al 2016 un'ora dopo di noi – fino ai territori dell'oceano pacifico.



Mauro Torresi