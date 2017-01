L'impegno quotidiano della 'non violenza'. A San Marino la messa in Pieve

Per onorare la Festa della Pace il vescovo Turazzi ha consegnato alla Reggenza ed ai neo Segretari di Stato il messaggio di Papa Francesco

Fu Papa Paolo VI a volere che il primo giorno dell'anno fosse dedicato alla celebrazione della Pace. Da allora il 1° gennaio il Santo Padre invia un Messaggio al mondo, che segna la linea diplomatica della Santa Sede per il nuovo anno. Il tema della 'non violenza' sintesi di una pratica attiva e creativa, il perno del messaggio al centro dell'omelia del vescovo di San Marino Montefeltro, mons. Andrea Turazzi. Che saluta il nuovo governo. In duomo i Capitani Reggenti ed i neo segretari di Stato

La Pieve gremita di fedeli ad ascoltare le parole che in questa 50esima Giornata della Pace rimettono il cuore dell'uomo al centro, affinché la non violenza sia stile di vita personale e programma politico. Mons Turazzi ricorda lo scenario del mondo, il Capodanno di sangue di Istanbul ”Solo la non violenza può essere un metodo politico realistico, praticabile, aperto alla speranza che consente di ottenere la risoluzione delle controversie attraverso il negoziato, evitando la degenerazione in conflitto armato. Per questo è necessario tra i popoli il reciproco rispetto della cultura e dell’identità”.

Il messaggio di Papa Francesco, l'augurio che l'amore dalle famiglie si sprigioni nel mondo, è stato consegnato poi dal Vescovo alla Reggenza, ai Segretari di Stato, ai Capitani di Castello. Affinché arrivi a tutti il senso di un impegno possibile e praticabile.