La povertà cambia volto. Sempre più famiglie si rivolgono alla Caritas ed al Fondo di Solidarietà Sums

Un quadro statistico vero e proprio ancora non c'è, ma una riflessione è già possibile partendo da dati che indicano l'aumento di famiglie in difficoltà: 64 (per un totale di circa 130 persone) quelle seguite dalla Caritas diocesana, di cui una trentina a rischio povertà estrema. Con la crisi sono più esposti i minori e i giovani (oltre che gli anziani); le famiglie monoreddito, quelle con due figli (e non tre come in passato); i working poor: non sempre avere un lavoro mette al riparo dal rischio. Da tre anni a San Marino c'è il Fondo di solidarietà Sums, che registra un numero crescente di persone e famiglie: 20 nel 2014, 46 nel 2015, 51 lo scorso anno. Tutti sammarinesi o residenti, come quelli registrati alla Caritas.

La povertà cambia volto dentro i confini di San Marino si traduce soprattutto nell’incapacità di pagare affitto, bollette, la benzina per andare o per cercare lavoro. La tendenza della richieste ha incrementato il fabbisogno finanziario annuo a disposizione del Fondo di Solidarietà, che il primo anno ha risposto al bisogno elargendo 19.500 euro. Nel 2016 per riuscire ad evadere tutte le domande ne sono stati necessari 34.632. Un risultato possibile anche grazie al contributo di alcune associazioni, che hanno creduto ad un intervento sociale ed umano fino a qualche tempo fa impensabile in una realtà agiata come quella di San Marino. E che oggi deve fare i conti con l'imbarazzo, la difficoltà di chiedere aiuto.

Nel video l'intervista a Daniele Volpini, coordinatore Fondo di solidarietà Sums