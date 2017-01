Chiesanuova: prima edizione della "Sagra del cicciolo"

Tradzioni locali ed enogatronomia a Chiesanuova. Prima edizione della “Sagra del cicciolo” che ha visto coinvolte nove squadre che hanno cucinato il cicciolo secondo la loro tradizione. Grande partecipazione del castello nonostante il freddo. Il ricavato sarà devoluto per progetti a favore delle popolazioni del terremoto. "La festa del maiale, infat­ti, non e’ solo un momento di degustazione gastrono­mica ma la riscoperta di un modo di lavorare la carne direttamente sul posto per far riscoprire tradizioni di un tempo ormai scomparse" ha commentato il Capitano di Castello Marino Rosti.



VA