Ucraina: nel Paese si celebra il Natale

La corrispondenza settimanale di Victoria Polischuk

Oggi è Natale in Ucraina. Nonostante il freddo estremo, questa mattina, la gente è andata in chiesa. Come da tradizione le famiglie si riuniscono per i pranzi delle feste, per il termine dei 40 giorni di digiuno di Natale. I bambini e i giovani intonano canti natalizi, pregano Gesù, la sua madre Maria e Dio Padre. I Media ucraini, questa settimana, hanno ricordato gli obiettivi raggiunti dall'Ucraina nell'anno appena passato. Come la vittoria all'Eurovision della cantante ucraina Jamala. “1944” si è imposta nel voto delle giurie e dei telespettatori sull'Australia e la Russia. Il produttore esecutivo dell'Eurovision si è detto convinto che l'Ucraina, nonostante la difficile situazione nel Paese a causa del conflitto nel Donbass, garantirà la sicurezza dei partecipanti dell'edizione 2017. La buona notizia è il dimezzamento delle radiazioni ambientali intorno all'area della centrale nucleare di Chernobyl. La nuova arcata impedisce l'ingresso al vento e alle precipitazioni. L'Ucraina si è classificata in terza posizione ai Giochi Paralimpici. Il nostro team ha vinto 117 medaglie: 41 d'oro, 37 d'argento e 39 di bronzo. Ottimi risultati anche negli scacchi. L'ucraino Vassily Ivanchuk è diventato campione mondiale nella categoria partita lampo. Anna Muzychuk ha vinto i campionati mondiali nella stessa categoria fra le donne. Prima del nuovo anno il Presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ha restituito 17 dipinti di artisti italiani che erano stati trafugati da criminali dal Museo di Verona nel novembre 2015, e poi ritrovati al confine ucraino in attesa di entrare nel territorio della Moldova. Il valore totale dei dipinti di Rubens, Tintoretto, Pisanello, Mantegna e Caroto di questa collezione supera i 16 milioni di euro.