Pena di morte: in Texas la prima esecuzione del 2017

Prima esecuzione del 2017 negli Stati Uniti, nella notte in Texas. A subire l'iniezione letale è stato Christopher Wilkins, 48 anni, accusato di aver ucciso due uomini dopo che uno di loro lo aveva deriso per essere caduto in un finto affare di droga.

Wilkins è stato dichiarato morto alle 6.29 della sera, 13 minuti dopo l'iniezione di pentobarbital. Prima della puntura, ha mormorato due volte "Mi dispiace" rivolto a due parenti di una delle vittime che assistevano all'esecuzione attraverso un

vetro.