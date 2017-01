Dall' Esc 2015 per San Marino ad Amici: Michele Perniola approda al talent show

Michele Perniola, che rappresentò la Repubblica di San Marino allo Junior Eurovision 2013 e all’Eurovision 2015 è entrato ufficialmente nel cast della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Si va ad aggiungere al sammarinese Nicolas Burioni, soprannominato 'Lo Strego'.



'Senza dubbio un’opportunità d’oro per il ragazzo di Palagiano (Taranto) - riporta il sito eurofestivalnews.com- che ha conquistato il suo banco sfidando Riccardo Marcuzzo, uno dei concorrenti più amati della scuola'.



Michele ha 18 anni: nel 2012 vince la sesta edizione di Ti lascio una canzone, mentre l’anno successivo segna il debutto di San Marino allo Junior Eurovision 2013 di Kiev con il brano O-o-O Sole intorno a me.



Nel 2014 si cimenta come attore nella fiction Braccialetti rossi, prima di lanciarsi sul grande palco dell’Eurovision Song Contest 2015, in coppia con la sammarinese Anita Simoncini, per cantare il brano Chain of lights.