Protezione civile E-R: allerta fino a mercoledì notte

Allerta della protezione civile in Emilia-Romagna per vento e stato del mare dalle 6 questa mattina alle 24 di mercoledì. Un intenso flusso di correnti settentrionali - si legge nella nota di attivazione della fase di attenzione - inizierà ad interessare la fascia costiera e i rilievi a partire dalla mattina di oggi.

Sono previsti venti forti da nord est sui rilievi, in particolare le aree di crinale, con vento medio attorno ai 70 km/h e raffiche fino a 90 km/h. Anche i settori costieri saranno interessati da venti forti, con valori medi sempre di 70 km/h e raffiche fino a 90 km/h. Il mare risulterà da molto mosso ad agitato.

Giovedì miglioramento delle condizioni atmosferiche.