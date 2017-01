Contro le truffe agli anziani arriva il video dei carabinieri

Proprio la scorsa settimana nella provincia di Rimini due persone hanno subito tentativo di truffa, andato a vuoto anche grazie alle informazioni che le vittime hanno ricevuto tramite la campagna dell'Arma, che da tempo ha intrapreso una serie di incontri nelle parrocchie, nei centri di aggregazione, nelle scuole. Per raggiungere tutti ora arriva anche il video.

Per allargare al massimo il numero di utenti l'Arma concederà il video realizzato da Rete 8 VGA a tutte le testate disponibili. Perché anche il contributo dei mezzi d'informazione è indispensabile per isolare un fenomeno che è tra i più vigliacchi: colpisce le fasce più fragili, con conseguenze non solo economiche ma anche e soprattutto psicologiche.

Nel video l'intervista a Mario Conio, comandante provinciale Carabinieri di Rimini