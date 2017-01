Neve sul Centro Italia: in ginocchio le zone terremotate

Località della Valnerina sotto la neve. La grande frana sotto osservazione. A Norcia, camper e mezzi di fortuna come nuovi ripari, per ospitare chi già vive in tenda dopo il sisma. Fascia appenninica colpita da ieri dalla neve, è la stessa area già provata dal terremoto. Disagi alla circolazione, 300mila persone senza elettricità in Abruzzo. Sotto un metro di neve anche la città simbolo del terremoto di agosto, Amatrice: energia elettrica solo a tratti, scuole chiuse, nuovi disagi, in particolare agli allevatori e al bestiame senza ricovero, dopo giorni di gelo. Così nelle Marche, con l'appello accorato del sindaco di Acquasanta, Sante Stangoni: “Siamo di nuovo in ginocchio. Ci serve aiuto”. Un metro e mezzo di neve ad Arquata: “Oltre il danno, la beffa”, dice il vice sindaco.

Nel video, l'intervista al vice sindaco di Arquata, Michele Franchi