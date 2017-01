Rimini scende in piazza per sostenere Gessica e dire basta alla violenza sulle donne

Ottocento persone si sono strette in un abbraccio ideale a Gessica Notaro, la 28enne riminese sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato Jorge Edson Tavares una settimana fa e ancora ricoverata al Bufalini di Cesena. In piazza Tre Martiri la manifestazione per far sentire alla ragazza la vicinanza della città e dire basta alla violenza sulle donne. Anche la Regione Emilia-Romagna dovrebbe costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico dell'uomo. A proporlo, con un'interrogazione è Giulia Gilbertoni, del Movimento 5stelle, che ha chiesto alla Giunta (Stefano Bonaccini aveva per altro annunciato l'intenzione di costituirsi già il 12 gennaio) di intervenire su un caso che rappresenta "una grave violazione dei diritti fondamentali della persona" e anche un fenomeno che coinvolge tutta la società. L'Italia, di fatto, è diventata protagonista di una autentica strage: 117 i casi di femminicidio solo nel 2016. "Questa piazza - ha detto il sindaco di Rimini Andrea Gnassi - è la risposta all'acido gettato in faccia. Gessica si riprenderà. È una ragazza bella dentro e bella fuori. Chi le ha fatto questo è solo un vigliacco".