19 gennaio 2007: ondata di caldo record

L'Italia è colpita da un'eccezionale ondata di caldo. In provincia di Cuneo si arrivano a toccare i ventinove gradi contro una media stagionale di circa tre gradi.

Il caldo record che ha invaso il Belpaese nel mese di gennaio 2007 costituisce uno dei più rilevanti episodi di anomalia del clima positiva nella climatologia.

Tale fenomeno ha interessato l'intero emisfero nord della Terra. In particolare si sono registrate temperature superiori alla media del periodo in Siberia, Canada, Nord dell'Asia ed Europa.

Da quando si iniziarono a prendere le misure nel 1763 non si era mai registrato, in Italia, un gennaio così caldo.

Il fenomeno metereologico di gennaio 2007 è strettamente correlata alla tempesta Kyrill, la violenta depressione transitata sull'Europa centrale fra il 15 e il 19 gennaio 2007.