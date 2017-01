Chiesanuova: arriva il defibrillatore, completata la copertura nei Castelli

Il Progetto Cuore porta a Chiesanuova il defibrillatore, consegnato oggi alla presenza del Segretario alla Sanità Santi. Sul Titano sono 86 i defibrillatori semiautomatici, 11 sono posizionati nei campi da calcio grazie al progetto “Calcio sicuro”. Qualla di oggi è la ventunesima postazione TOTEM.

"Il Progetto Cuore, una iniziativa pubblica di defibrillazione precoce sul territorio, nata per combattere la morte cardiaca improvvisa, compie 15 anni di attività - ha detto Marina Foscoli, presidente della Società Sammarinese di Cardiologia che promuove l'iniziativa -. Con questo totem risulta finalmente completa la copertura di tutti i castelli. Da sottolineare come tale obiettivo sia stato raggiunto grazie all’impegno diretto del Capitano di Castello e della Giunta di Castello".

Dal 2001 ad oggi sono state formate mediante appositi corsi teorico-pratici oltre 1700 persone ed attualmente sono abilitati oltre 900 volontari.

Il Progetto Cuore ha consentito di salvare 24 pazienti, il primo nel gennaio 2003.

Il Progetto Cuore si configura inoltre come progetto di educazione permanente in particolare coltivando una stretta collaborazione con le scuole elementari e medie del territorio, mediante attività educative e di formazione, finalizzate alla diffusione del progetto e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari nella Repubblica.



VA