Solidarietà: a San Marino torna la Giornata della raccolta del farmaco, l'11 febbraio in tre farmacie

Dare una cura a chi non può più spendere a causa della crisi. L'11 febbraio torna la Giornata della raccolta del farmaco. Oggi la presentazione ai Capitani Reggenti,

Le medicine senza obbligo di ricetta sono le più accessibili. Ma se si hanno problemi economici, il discorso cambia: alcune famiglie non se le possono permettere proprio perché si pagano a prezzo pieno. Per risolvere queste situazioni difficili ogni anno si svolge la Giornata della raccolta del farmaco. San Marino parteciperà, per la quarta volta consecutiva.



L'11 febbraio nelle farmacie di Serravalle al Centro Atlante, a Borgo Maggiore e in quella dell'ospedale di Stato sarà possibile acquistare medicinali da donare alla Caritas di San Marino-Montefeltro.



“Nessuno deve rimanere indietro”, ha affermato il direttore generale dell'Iss, Andrea Gualtieri, in udienza dai Capitani Reggenti, parlando di azioni concrete di solidarietà da parte dei sammarinesi. Sono stati 1000 i medicinali raccolti l'anno scorso, per un'iniziativa in collaborazione con la fondazione italiana Banco Farmaceutico.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste a Franco Santi (segretario di Stato alla sanità) e a Marina Corsi (Servizio Farmaceutico)